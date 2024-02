Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten eine Einschätzung von "Neutral". Von insgesamt 1 Bewertung liegt keine als "Gut" vor, während 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 16 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 0 Prozent erzielen könnte. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung bezüglich Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Aktie (16 USD) um +4,99 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (15,24 USD) ab. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,02 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 35,8, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 49 signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI somit eine Einstufung von "Neutral".