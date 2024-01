Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Vor allem in den letzten Tagen standen negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung des Titels führte.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "neutral", da es keine positiven oder negativen Meinungen gibt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 16 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 0,06 Prozent, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 57,29 Punkte, was auf eine "neutrale" Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,18 keine Über- oder Unterkauft-Situation an, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "neutrale" Bewertung für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc, basierend auf der mittleren Aktivität der Diskussionen. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.