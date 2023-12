Chibougamau Independent Mines Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Chibougamau Independent Mines hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -11,66 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +7,49 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -11,66 Prozent, wobei Chibougamau Independent Mines 7,49 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Chibougamau Independent Mines verläuft derzeit bei 0,12 CAD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,12 CAD aus dem Handel, was einen Abstand von 0 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,11 CAD angenommen. Dies entspricht einer Differenz von +9,09 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Chibougamau Independent Mines ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den letzten beiden Wochen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbrachte. Somit ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von Chibougamau Independent Mines liegt derzeit bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Neutral".