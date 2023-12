Chiba BankADR Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chiba Bank. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,96 Punkte, was bedeutet, dass Chiba Bank momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt Chiba Bank ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 45,09), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Chiba Bank bei 13,48, was unter dem Branchendurchschnitt (4 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 14,04 auf. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Chiba Bank eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Chiba Bank daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Chiba Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Chiba Bank ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Chiba Bank blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Anbetracht des langfristigen Stimmungsbildes geben wir daher der Aktie von Chiba Bank die Note "Neutral".