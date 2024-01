Chiba BankADR Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Chiba Bank hat einen RSI von 14,52, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 63 für die Chiba Bank, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral" Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Chiba Bank zeigen sich starke Aktivitäten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Chiba Bank ist jedoch kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Chiba Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Chiba Bank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,66 bewertet, was 9 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Chiba Bank auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Einstufung "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 978,91 JPY, womit der Kurs der Aktie (1044,5 JPY) um +6,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 1082,29 JPY führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".