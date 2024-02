Chiba BankADR Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Chiba Bank hat eine Dividendenrendite von 2,87%, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,03% liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von nur 0,16 Prozentpunkten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Chiba Bank derzeit einen Wert von 47,64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 44 weist darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Einstufung für die RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Chiba Bank beträgt derzeit 12,66, was 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Chiba Bank diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält, basierend auf vorwiegend positiven Themen, für die sich die Anleger interessieren.

Insgesamt erhält die Chiba Bank auf der Basis der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, des KGV und des Anleger-Sentiments eine positive Gesamtbewertung.