Chia Tai Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten zwei Wochen wurde Chia Tai von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominenter Indikator der technischen Analyse, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Chia Tai liegt bei 45,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,02 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird Chia Tai aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,06, was einem Abstand von 84 Prozent zum Branchen-KGV von 19,1 entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chia Tai im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,84 Prozentpunkte weniger als der übliche Branchendurchschnitt von 3,84 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.