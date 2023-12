Chia Tai Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie von Chia Tai im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,46 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt Chia Tai mit 26,26 Prozent über dem Durchschnitt von -9,8 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -9,88 Prozent, und Chia Tai liegt aktuell 26,34 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Chia Tai-Aktie von 0,94 HKD im Vergleich zur Durchschnittsrate von 1,62 HKD um -41,98 Prozent als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1,15 HKD, was einem Abstand von -18,26 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung dieser Werte wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chia Tai-Aktie liegt bei 61,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Chia Tai eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als gering eingeschätzt, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Chia Tai-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chia Tai jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chia Tai-Analyse.

Chia Tai: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...