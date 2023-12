Chia Tai Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI für die Chia Tai liegt bei 92,31, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 64 für die Chia Tai, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und als "Neutral" eingestuft wird.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Chia Tai ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bezüglich fundamentaler Kriterien weist Chia Tai ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,06 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Chia Tai wurde in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.