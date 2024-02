Chi Kan Holdings Ltd Aktie: Das war abzusehen!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Chi Kan wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Chi Kan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,89 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,18 HKD liegt, was einem Unterschied von +10,03 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des geringen Unterschieds zwischen dem letzten Schlusskurs und dem gleitenden Durchschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Chi Kan-Aktie zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Chi Kan zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses, mit einem RSI von 15,38. Der RSI25 beläuft sich auf 49,12, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Gut"-Rating für die Chi Kan-Aktie.