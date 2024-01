Chi Kan Holdings Ltd Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Analyse der Aktienkurse von Chi Kan zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut den Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien zu Chi Kan neutral, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Eine Bewertung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab, dass es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um Chi Kan in den letzten vier Wochen gab. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Chi Kan-Aktie zeigt einen Wert von 76, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (61,22) jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Chi Kan-Aktie für die letzten 200 Handelstage als positiv bewertet, während der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Chi Kan-Aktie gemäß dieser Bewertungen ein "Neutral"-Rating für die Stimmung in den sozialen Medien, den RSI und die technische Analyse.