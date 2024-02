Chi Kan Holdings Ltd Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger bezüglich der Chi Kan-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anleger-Stimmung: Das Anleger-Sentiment für Chi Kan zeigt ebenfalls keine klare Tendenz. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage für Chi Kan liegt bei 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt sich keine Über- oder Unterbewertung, sodass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Technische Analyse: Die Betrachtung des 200-Tage-Durchschnitts zeigt eine positive Abweichung des letzten Schlusskurses, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Chi Kan basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.