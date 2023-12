Chi Kan Holdings Ltd Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Chi Kan-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird anhand des 50- und 200-Tages-Durchschnitts deutlich. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,72 HKD, während der aktuelle Schlusskurs bei 3,23 HKD liegt, was einer Abweichung von +18,75 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Chi Kan eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzerfristigen 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 3,32 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Chi Kan auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chi Kan-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 und der RSI der letzten 25 Handelstage bei 65,38, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Dementsprechend wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chi Kan in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen zu Chi Kan war im Vergleich zum Normalzustand kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der trendfolgenden Indikatoren, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Buzz ein "Neutral"-Rating für die Chi Kan-Aktie.