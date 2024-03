Chi Kan Holdings Ltd Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery Ltd.":

Die technische Analyse der Chi Kan-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 2,99 HKD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 3,02 HKD erzielt, was einem Unterschied von +1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,09 HKD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls in der Nähe dieses Durchschnitts, was einer Abweichung von -2,27 Prozent entspricht. Somit erhält die Chi Kan-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Chi Kan also für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chi Kan wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt, dass Chi Kan auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 59,32). Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Chi Kan-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Chi Kan eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Chi Kan daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Chi Kan von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Chi Kan-Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Chi Kan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".