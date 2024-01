Chi Kan Holdings Ltd Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmung oder die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Chi Kan in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anleger haben auch neutrale Kommentare und Befunde zu Chi Kan abgegeben, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chi Kan-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 76, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI-Wert der letzten 25 Tage (61,22) keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Einstufung für Chi Kan.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chi Kan-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 2,78 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,17 HKD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chi Kan-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.