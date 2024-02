Chi Kan Holdings Ltd Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chi Kan-Aktie liegt bei 85, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von 56,06, was bedeutet, dass Chi Kan weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Chi Kan.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Chi Kan-Aktie liegt bei 2,9 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,08 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +6,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,16 HKD, was einer Abweichung von -2,53 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Chi Kan auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Chi Kan eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Chi Kan von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Chi Kan keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke wurden registriert. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend bekommt Chi Kan für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.