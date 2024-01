Chi Ho Development Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Chi Ho Development übertrifft die Branchenkonkurrenz um 46,48 Prozent

Chi Ho Development hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 40,91 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von beeindruckenden +46,48 Prozent im Branchenvergleich für Chi Ho Development. Ebenso übertrifft das Unternehmen den "Industrie"-Sektor um 45,85 Prozent, welcher eine mittlere Rendite von -4,94 Prozent im letzten Jahr verzeichnete. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Chi Ho Development ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse zeigt positive Entwicklung

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chi Ho Development bei 0,06 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,075 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Ebenso weist der GD50 der vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,06 HKD auf, was bedeutet, dass die Aktie mit +25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Gut" erhält. Somit wird die Gesamtnote für die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Anleger-Stimmung ist neutral

Die Anleger-Stimmung bei Chi Ho Development in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Daher errechnet sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index zeigt gemischte Bewertung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chi Ho Development liegt der RSI7 aktuell bei 27,27 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Chi Ho Development weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Chi Ho Development-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt zeigt sich, dass Chi Ho Development in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhält und eine starke Performance aufweist.