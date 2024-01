Chi Ho Development Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Chi Ho Development gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 4,45 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen", der bei 47,08 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chi Ho Development mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 in der "Bauwesen"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -6,34 Prozent, weshalb die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chi Ho Development derzeit als positiv bewertet wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,07 HKD) um +16,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 HKD entspricht einer Abweichung von +16,67 Prozent, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Chi Ho Development in den letzten Tagen neutral eingestellt waren, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Chi Ho Development von der Redaktion insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.