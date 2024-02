Chi Ho Development Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "First National":

Die Chi Ho Development-Aktie verzeichnete kürzlich eine positive Kursentwicklung, die laut technischer Analyse als "Gut"-Signal eingestuft wird. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,068 HKD, was einer Entfernung von +13,33 Prozent vom GD200 (0,06 HKD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,07 HKD auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -2,86 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Chi Ho Development-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chi Ho Development-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 57,14 Punkten, während der RSI25 auf 25-Tage-Basis bei 59,09 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Chi Ho Development in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien wird die Chi Ho Development-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4 liegt, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 45,82. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.