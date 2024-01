Chi Ho Development Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Baukonzern Chi Ho Development wird momentan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,45 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chi Ho Development beträgt 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 37,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Chi Ho Development gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Da keine auffälligen Trends in den sozialen Medien beobachtet wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Chi Ho Development in dieser Hinsicht daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Chi Ho Development derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,33 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also, dass Chi Ho Development in verschiedenen Bereichen wie dem KGV, dem RSI, dem Sentiment und der Dividendenrendite unterschiedlich bewertet wird, was zu einem insgesamt "Neutralen" Rating führt.