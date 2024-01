Chi Ho Development Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Chi Ho Development hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Chi Ho Development eine Outperformance von +46,48 Prozent verzeichnet hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen überzeugen, denn hier lag die Rendite von Chi Ho Development um 45,85 Prozent über dem Durchschnittswert.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt dieses aktuell 4,45, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chi Ho Development derzeit bei 0,06 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,075 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum gleitenden Durchschnittskurs.

Insgesamt erhält Chi Ho Development in den verschiedenen Kategorien überwiegend positive Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.