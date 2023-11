Chewy Inc Quartalszahlen in zwei Wochen: Prognosen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

In genau zwei Wochen wird das Unternehmen Chewy Inc aus Dania Beach, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem interessiert sie, wie sich die Aktie von Chewy Inc im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

In nur noch 15 Tagen werden die aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens Chewy Inc erwartet. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 9,72 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn laut Datenanalyse prognostizieren die Analystenhäuser einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum letzten Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Chewy Inc einen Umsatz von 2,32 Mrd. EUR und für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,53 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -600,00% verringern und bei -23,16 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten jedoch optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +12,80 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +88,90 Prozent auf -236,11 Mio. EUR ansteigenfallen.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung des Gewinns um +88,90% auf -236,11 Mio.EUR im Gegensatz zu den bisher erreichten 47 ,22 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 0,10 EUR liegen.

Einige Aktionäre sind jedoch nicht vorab von den Schätzungen der Quartalszahlen überzeugt. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +22,14% verändert.

Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von 12 Monaten wird der Aktienkurs voraussichtlich bei 33,59 EUR liegen, was einem potenziellen Gewinn von +78,70% entspricht.

Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, können basierend auf den Expertenschätzungen mit einem möglichen Gewinn von +78,70% innerhalb eines Jahres rechnen.

Laut Charttechnik zeigt der Kurstrend bei Chewy Inc eine deutlich positive Entwicklung und der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keinen Widerstand.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Chewy Inc-Analyse von 20.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chewy Inc jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Chewy Inc Aktie

Chewy Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...