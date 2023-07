Chewy Inc Quartalszahlen erwartet: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang prognostiziert

In knapp 7 Wochen wird das US-amerikanische Unternehmen Chewy Inc seinen Quartalsbericht für das erste Quartal vorlegen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chewy Inc beträgt 14,46 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat daher eine bedeutende Position auf dem Markt inne. Die Quartalszahlen werden nach Börsenschluss präsentiert und sowohl von Aktionären als auch von Analysten mit Spannung erwartet.

Analysten gehen laut Datenanalyse davon aus, dass Chewy Inc im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im Vergleich zum Vorquartal, in dem das Unternehmen einen Umsatz von 2,16 Mrd. EUR erzielte, wird ein Wachstum um +12,40 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR erwartet.

Auch beim Gewinn gibt es eine...