Chewy Inc.: Quartalszahlen erwartet – Prognosen und Entwicklung der Aktie im Fokus

Chewy Inc, das Unternehmen für online Tierbedarf mit Sitz in Dania Beach, USA, steht kurz davor, seine Quartalszahlen für das 2. Quartal zu präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In 15 Tagen wird Chewy Inc seine Quartalsbilanz vorlegen. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 12,06 Mrd. EUR. Die Erwartungen sind hoch, denn laut aktuellen Analysen wird ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 2. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Chewy Inc noch 2,22 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +13,70 Prozent auf 2,52 Mrd. EUR erwartet. Beim Gewinn hingegen wird ein Rückgang um -180 Prozent auf -16,33 Mio. EUR prognostiziert.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch...