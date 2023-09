Chewy Inc Quartalszahlen Vorschau: Umsatz- und Gewinnentwicklung erwartet

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Chewy Inc, das in Dania Beach, Vereinigte Staaten ansässig ist, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und darauf, wie sich die Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Chewy Inc Aktie beträgt 10,05 Mrd. EUR. Es sind noch 68 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen vor Börseneröffnung. Analysten gehen momentan von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte Chewy Inc einen Umsatz von 2,40 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser um 0,00 Prozent auf 2,61 Mrd. EUR zurückgeht. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -600,00% fallen und bei -23,93 Mio. EUR liegen.

Für das kommende Jahr sind...