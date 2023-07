Chewy Inc. Quartalszahlen: Umsatzprognose und Gewinnerwartungen im Fokus der Anleger

ARTIKEL:

Nur noch -59 Tage bis Chewy Inc die Quartalszahlen für das 1. Quartal vorlegt. Die Aktionäre sind gespannt auf den Umsatz und Gewinn des Unternehmens. Wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Chewy Inc, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13,07 Mrd. EUR, wird in Kürze die neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen zeigen, dass ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet wird. Im 1. Quartal 2022 konnte Chewy Inc einen Umsatz von 2,20 Mrd. EUR verzeichnen und nun wird ein Anstieg um +12,40 Prozent auf 2,47 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um -200,00% auf -16,72 Mio EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Aussichten eher positiv. Laut Analystenprognosen wird der Umsatz...