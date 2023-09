Chewy Inc Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnerwartungen - Aktienentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

In 77 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Chewy Inc seinen Aktionären die Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Wie hoch werden Umsatz und Gewinn sein? Und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In wenigen Wochen ist es soweit: Chewy Inc, dessen Marktkapitalisierung derzeit bei beeindruckenden 9,90 Mrd. EUR liegt, wird die neuesten Quartalszahlen veröffentlichen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal 2022 erwirtschaftete Chewy Inc einen Umsatz von 2,36 Mrd. EUR, während nun mit einem leichten Rückgang um -0,00% auf 2,57 Mrd. EUR gerechnet wird.

Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich ändern und um -600% auf -23,57 Mio. EUR...