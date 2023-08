Chewy Inc Quartalszahlen: Prognosen und Ausblick auf Umsatz und Gewinn

ANMERKUNG: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Investitionen bergen Risiken, und der Leser sollte eine gründliche Analyse und Beratung durchführen, bevor er Anlageentscheidungen trifft.

In knapp drei Wochen wird das Unternehmen Chewy Inc aus den Vereinigten Staaten seine Quartalszahlen für das zweite Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Chewy Inc im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Noch 23 Tage bleiben bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13,15 Mrd. EUR werden die Investoren gespannt auf die Ergebnisse warten. Die Analysten gehen davon aus, dass Chewy Inc im Vergleich zum vorherigen Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg...