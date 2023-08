Chewy Inc Quartalszahlen: Erwartete Umsatzsteigerung und Aktienentwicklung

In 10 Tagen wird das Unternehmen Chewy Inc aus Dania Beach, Vereinigte Staaten, seine Quartalszahlen für das 2. Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,12 Mrd. EUR steht Chewy Inc kurz davor, die neuen Quartalsergebnisse vorzustellen. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im 2. Quartal 2022 erzielte Chewy Inc einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +13,70 Prozent auf 2,54 Mrd. EUR erwartet. Beim Gewinn sieht es anders aus: Hier wird ein Rückgang um -180,00% erwartet auf -16,42 Mio. EUR.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten jedoch optimistisch gestimmt und...