Chewy Inc Quartalszahlen: Durchbruch erwartet mit dramatischem Umsatzwachstum und Gewinnentwicklung

In weniger als zwei Monaten wird Chewy Inc, ein Unternehmen mit Sitz in Dania Beach, Vereinigte Staaten, seine Quartalszahlen für das 2. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und interessieren sich dafür, wie sich die Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

In 59 Tagen wird Chewy Inc seine Quartalszahlen präsentieren. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 14,84 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten sind gleichermaßen gespannt auf die Ergebnisse. Nach aktuellen Datenanalysen besteht laut Analystenhäusern die Erwartung eines starken Umsatzwachstums im Vergleich zum Vorquartal. Im 2. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,22 Mrd. EUR, für das laufende Quartal wird ein Anstieg um +13,70 Prozent auf 2,52 Mrd. EUR erwartet. Der...