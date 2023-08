Chewy Inc Quartalszahlen: Analysten erwarten starkes Umsatzplus und Aktienanstieg in den kommenden 12 Monaten

In nur 11 Tagen wird das Unternehmen Chewy Inc seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das zweite Quartal präsentieren. Die Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen, sowie auf die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Chewy Inc beträgt derzeit 11,49 Mrd. EUR und in Kürze werden die neuen Quartalszahlen vorgestellt. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im zweiten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 2,23 Mrd. EUR, jetzt wird mit einem Anstieg um +13,70 Prozent auf 2,53 Mrd. EUR gerechnet. Der erwartete Gewinn liegt bei -16,39 Mio. EUR und zeigt somit einen Rückgang um -180,00 Prozent.

Betrachtet man den Jahresverlauf zeigen sich optimistische Aussichten der Analysten. Der Umsatz soll um +12,80 Prozent steigenfallen und der...