Chewy Inc Quartalszahlen: Analysten erwarten Umsatzrückgang und Gewinnfall - Aktienkursprognose im Fokus

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Chewy Inc aus Dania Beach, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Wie hoch werden Umsatz und Gewinn sein? Und wie hat sich die Aktie von Chewy Inc im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In nur 74 Tagen werden Anleger und Analysten gespannt auf die neuen Quartalszahlen von Chewy Inc warten. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,93 Mrd. EUR. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 2,37 Mrd. EUR, nun wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,58 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -600,00% fallen und bei -23,65 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um...