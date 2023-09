Chewy Inc Quartalszahlen: Aktienkurs und Umsatzaussichten in 66 Tagen erwartet

ARTIKEL:

Die Spannung steigt, denn in 66 Tagen wird Chewy Inc, ein Unternehmen mit Sitz in Dania Beach, Vereinigte Staaten, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt darauf zu erfahren, wie hoch der Umsatz und die Gewinnzahlen ausfallen werden. Zudem fragen sie sich, wie sich die Aktie von Chewy Inc im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 10,03 Mrd. EUR ist die Chewy Inc Aktie kurz davor, ihre neuen Quartalszahlen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang geben wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Chewy Inc einen Umsatz von 2,39 Mrd. EUR und nun wird mit einem Rückgang um 0,00 Prozent...