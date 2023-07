Chewy Inc Quartalszahlen in 43 Tagen: Aktienprognosen und erwartete Umsatzsteigerung

In 43 Tagen wird das Unternehmen Chewy Inc, mit Sitz in Dania Beach, USA, seine Quartalszahlen für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist interessant.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Chewy Inc Aktie liegt bei 14,31 Mrd. EUR. In nur noch 43 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt darauf. Nach aktuellen Datenanalysen wird damit gerechnet, dass Chewy Inc im ersten Quartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 2,22 Mrd. EUR und nun wird ein Zuwachs um +12,40 Prozent auf 2,49 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um -200,00% auf -16,85...