Chewy Inc Quartalszahlen in 3 Tagen: Voraussichtlicher Umsatzzuwachs und Aktienkurs-Prognose

In nur 3 Tagen wird das US-Unternehmen Chewy Inc seine Quartalszahlen für das 2. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Auch die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist interessant.

Die aktuellen Daten zeigen, dass Chewy Inc derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,66 Mrd. EUR hat. Nach Börsenschluss werden die neuen Quartalszahlen vorgestellt und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass Chewy Inc im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzzuwachs verzeichnet. Im 2. Quartal 2022 wurde ein Umsatz von 2,25 Mrd. EUR erzielt, nun wird ein Anstieg um +13,70% auf 2,56 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um -200% auf -20,72 Mio. EUR fallen.

Auf Jahresbasis sind...