Chewy Inc Quartalszahlen in 21 Tagen: Aussichten auf starkes Umsatzwachstum trotz negativem Kurstrend

In 21 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Chewy Inc aus Dania Beach seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chewy Inc beträgt 12,71 Mrd. EUR. In den nächsten Wochen werden die Quartalszahlen erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse wird ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Chewy Inc einen Umsatz von 2,21 Mrd. EUR, während für dieses Quartal ein Sprung um +13,70 Prozent auf 2,51 Mrd. EUR prognostiziert wird. Der Gewinn soll sich voraussichtlich um -180,00% reduzieren und bei -16,22 Mio. EUR liegen.

Für das Gesamtjahr...