Chewy Inc Quartalsbilanz Vorschau: Umsatzsteigerung erwartet, Aktienkurs mit Potential

Die Chewy Inc ist ein Unternehmen mit Sitz in Dania Beach, Vereinigte Staaten und wird in zwei Tagen seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit hat die Chewy Inc eine Marktkapitalisierung von 10,19 Mrd. EUR. Bei den neuen Quartalszahlen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 13,60 Prozent auf 2,56 Mrd. EUR steigt. Der Gewinn dagegen soll voraussichtlich um 200,00 Prozent auf -20,68 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von 12,80 Prozent und einem Rückgang des Gewinns um 88,90 Prozent auf -46,57 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Gewinn jedoch leicht positiv.

Der aktuelle Kurs der Chewy Inc Aktie hat sich in den...