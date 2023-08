Chewy Inc Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinnprognose, Aktienkurs Entwicklung erwartet

In nur 97 Tagen wird Chewy Inc, ein Unternehmen mit Sitz in Dania Beach, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und wollen wissen, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chewy Inc beträgt rund 10,19 Mrd. EUR. Die Anleger erwarten gespannt die neuen Quartalszahlen, denn laut Datenanalyse gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Chewy Inc noch 2,34 Mrd. EUR. Jetzt wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,58 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um -400,00% auf -14,03 Mio. EUR fallen.

Die Analysten sind jedoch optimistisch für das Gesamtjahr betrachtet: Der...