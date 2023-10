Chewy Inc Quartalsbilanz Erwartung: Prognose deutet auf Umsatzanstieg und sinkenden Gewinn hin

In exakt 34 Tagen wird das Unternehmen Chewy Inc aus Dania Beach, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorlegen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chewy Inc liegt bei 10,04 Mrd. EUR. Somit können wir uns auf interessante Quartalszahlen freuen. Laut den Analysen der Experten wird ein deutlicher Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Während der Umsatz im 2. Quartal 2022 noch bei 2,30 Mrd. EUR lag, wird nun mit einem Anstieg um +13,60 Prozent auf 2,61 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn dagegen soll laut Prognosen um -200,00% sinken und bei -21,13 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis zeigen die Analysten eine positive Einschätzung für Chewy Inc mit einem prognostizierten...