Chewy Inc Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatz-Anstieg und Gewinn-Rückgang bei US-Unternehmen

Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und Trends ist es wichtig zu wissen, dass das Unternehmen Chewy Inc in Kürze seine Quartalsbilanz für das 1. Quartal vorlegen wird. Dies wird in genau -58 Tagen der Fall sein. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dania Beach, Vereinigte Staaten und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von 13,12 Mrd. EUR.

Die Aktionäre sowie die Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse und erhoffen sich interessante Umsatz- und Gewinnzahlen. Laut den Datenanalysen der Analystenhäuser wird erwartet, dass Chewy Inc im Vergleich zum Vorquartal einen starken Anstieg beim Umsatz verzeichnen kann. Im 1. Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz noch 2,20 Mrd. EUR, während nun ein Sprung um +12,40 Prozent auf 2,47 Mrd. EUR prognostiziert wird.

In Bezug auf den Gewinn gibt es ebenfalls eine...