Chewy Inc Quartalsbilanz in 7 Tagen: Analysten prognostizieren starkes Umsatzplus

Die Quartalsbilanz des Unternehmens Chewy Inc aus Dania Beach, Vereinigte Staaten wird in 7 Tagen veröffentlicht. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Gleichzeitig interessiert sich die Börse dafür, wie sich die Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

In einer Woche wird also die neue Quartalsbilanz der Chewy Inc Aktie vorgestellt. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,85 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die aktuelle Datenanalyse zeigt, dass die Analysten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal erwarten. Im zweiten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 2,23 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +13,70 Prozent auf 2,54 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn soll voraussichtlich...