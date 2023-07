Chewy Inc Quartalsbericht: Umsatzsteigerung und positive Aktienprognose erwartet

In knapp einem Monat wird Chewy Inc, mit Sitz in Dania Beach, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das 1. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 15,09 Mrd. EUR stehen die Anleger und Analysten den Quartalszahlen gespannt gegenüber. Die aktuellen Datenanalysen zeigen eine Prognose eines starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 1. Quartal 2022 erzielte Chewy Inc einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +12,40 Prozent auf 2,51 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll um -200,00% auf -16,98 Mio. EUR fallen.

Für das laufende Jahr sind die Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Umsatzanstieg von +12,80 Prozent sowie eine...