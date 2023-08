Chewy Inc Quartalsbericht in 4 Tagen: Experten prognostizieren Umsatz- und Gewinnsteigerung

In nur 4 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Chewy Inc seinen Quartalsbericht für das 2. Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Chewy Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Nach Angaben von Analysten wird erwartet, dass Chewy Inc im 2. Quartal einen Umsatz von 2,55 Mrd. EUR erzielen wird, was einem Anstieg von +13,70 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Beim Gewinn wird voraussichtlich ein Rückgang um -200,00 Prozent auf -20,59 Mio. EUR verzeichnet.

Auf Jahresbasis prognostizieren die Analysten eine Umsatzsteigerung von +12,80 Prozent und einen Gewinnanstieg von +88,90 Prozent auf -46,27 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie soll sich dabei auf 0,10 EUR belaufen.

Die Reaktion der Aktionäre hinsichtlich der Quartalszahlen ist...