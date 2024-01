Chewy Inc Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Chewy wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 8 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Einstufungen bewertet. Somit ergibt sich langfristig betrachtet eine positive Einschätzung. Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats 1 positive und keine negativen Einstufungen, was zu einer aktuellen positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Chewy liegt bei 41,4 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 102,64 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung von Analysten erhält Chewy insgesamt eine positive Einschätzung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Chewy. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Chewy daher eine neutrale Einschätzung von der Redaktion.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden hierbei berücksichtigt. Chewy zeigte dabei eine geringere Diskussionsintensität, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chewy-Aktie sich derzeit unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage befindet, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt dagegen eine nähere Positionierung zur aktuellen Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Chewy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einer neutralen Bewertung versehen.