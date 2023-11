Chewy Inc Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Chewy-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 85, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Chewy eingestellt waren, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festgestellt werden. Daher erhält Chewy in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Chewy-Aktie eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht", da der Kurs um -5,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auch die Basis der vergangenen 200 Tage führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -41,52 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.