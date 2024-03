Chewy Inc Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Chewy von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung zahlreicher Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8-mal eine positive Einschätzung, 2-mal eine neutrale und 1-mal eine negative Bewertung für Chewy abgegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Zum aktuellen Kurs von 17,7 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 131,01 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 40,89 USD an. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Aus technischer Sicht ergibt sich jedoch ein negativer Trend. Der Durchschnittskurs der Chewy-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei 24,46 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 17,7 USD lag, was einem Unterschied von -27,64 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 18,68 USD unter dem aktuellen Wert, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich ein negativer Trend. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Chewy sind eher schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussion im Netz hinweist und zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt zeigen die Analysen, dass die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft werden kann, während die Bewertungen der Analysten und die technische Analyse eher positiv ausfallen. Dennoch sollte der negative Trend hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Auge behalten werden.