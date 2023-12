Chewy Inc Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chewy-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 24,5 an. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Die RSI25 beträgt 52, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Analysten bewerten die Chewy-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43 USD, was ein Aufwärtspotential von 112,98 Prozent bedeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den beiden vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die technische Analyse zeigt einen Durchschnitt des Schlusskurses der Chewy-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 29,03 USD, was einer Abweichung von -30,45 Prozent entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt kann die Chewy-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft werden.