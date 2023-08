Chewy Inc Aktie: Quartalszahlen zeigen Umsatzsteigerung, aber Gewinnprognose sinkt

Unternehmen, die an der Chewy Inc Aktie interessiert sind, sollten aufmerksam sein und die neuen Quartalszahlen genau verfolgen. Die Analysten erwarten einen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Gleichzeitig wird jedoch ein erwarteter Rückgang des Gewinns prognostiziert.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistischer, was das Umsatzwachstum betrifft. Der Gewinn hingegen wird voraussichtlich eine leichte Veränderung erfahren. Dies zeigt, dass die Entwicklung der Chewy Inc Aktie in den kommenden Monaten von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann.

Die aktuellen Schätzungen der Quartalszahlen haben bereits zu einer Veränderung des Aktienkurses geführt. Innerhalb der letzten 30 Tage ist der Kurs um -21,04% gesunken. Aktionäre sollten dies bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.

Analysten...