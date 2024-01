Chewy Inc Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der gleitende Durchschnittskurs der Chewy beträgt derzeit 27,79 USD, während der Aktienkurs bei 20,69 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -25,55 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 20,55 USD, was einem Abstand von +0,68 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Nach der Einschätzung von Analysten wird die Chewy-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich das Rating aus 8 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die aktuellste Beurteilung ergibt ebenfalls ein "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 41,4 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 100,1 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Chewy somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chewy zeigt einen Wert von 94,27, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, mit einem Wert von 40,53. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" nach dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Chewy ist insgesamt besonders negativ, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".