Chewy-Aktie -12%: Waren die Quartalszahlen so schlecht?

Die Chewy-Aktie (WKN: A2PL6S) musste am Donnerstag im US-Handel einen herben Kursverlust von rund -12% verkraften. Die Aktie des US-amerikanischen Tierfutter- und Tierbedarfshändlers setzte damit ihren Abwärtstrend der letzten Wochen mit noch höherem Tempo fort. Innerhalb von nur zwei Monaten büßte die Chewy-Aktie rund -40% ihres Wertes ein. Was drückt den Kurs so stark nach unten?